ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ювентус" підписав контракт із українцем: хто він такий

Турин, П'ятниця 15 вересня 2023 12:10
UA EN RU
"Ювентус" підписав контракт із українцем: хто він такий Фото: Андрій Фірман в офісі "б'янконері" (juventus.com)
Автор: Антон Федорців

Вінгер Андрій Фірман уклав перший дорослий договір із туринським "Ювентусом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Перспективний українець поставив підпис під угодою з "Юве". Наразі він виступатиме за Прімаверу – молодіжну команду туринців.

Фірман підписав контракт на 2 роки. До структури "Старої синьйори" фланговий виконавець потрапив чотири роки тому. Попередній сезон талант провів за СПАЛ U-19 на правах оренди (24 матчі).

Якщо Фірман проб'ється до першої команди "Ювентуса", то стане всього третім виходцем із України в лавах італійського гранда. Легенда київського "Динамо" Олександр Заваров у 1988-1990 роках провів 76 матчів (13 м'ячів, 4 асисти) за туринців, а уродженець Вовчанська з паспортом РФ Віктор Будянський зіграв 2 поєдинки в сезоні 2003/04.

Хто такий Андрій Фірман

Уродженець Львова, може зіграти на обох флангах атаки та відтягнутого нападника (за даними Transfermarkt). На ресурсах "Ювентуса" визначений оборонцем.

Спершу виховувався в скромній команді "Чезенатіко", а в 2017 році опинився в структурі "Чезени". Звідти й перебрався за два роки до лав інших "зебр". Досвід виступів отримав у "Ювентусі" U-17 (25 матчів, 6 голів), Прімавері (24 поєдинки) та команді U-18 СПАЛа з Феррари.

Торік Фірман залучався до роботи в збірній України U-17. Встиг зіграти 3 матчі в кваліфікації до Євро-2023, але результативними діями не відзначився.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ювентус Чемпіонат Італії
NEWS
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна