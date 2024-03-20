Цуренко з вольової перемоги стартувала на Miami Open

Miami Open, 1/64 фіналу, жінки

Цуренко – Лінетт – 2:1 (2:6, 6:1, 6:4)

Розпочали матч суперниці на рівних. Та згодом ініціативою заволоділа Лінетт. Польська тенісистка взяла чотири гейми поспіль, зокрема два – на подачах українки, та закрила сет за 38 хвилин.

Із невдачі в першій партії Цуренко зробила правильні висновки. Вона класно стартувала в другій, а полька змогла набрати перший пункт аж у третьому геймі. То був і останній успіх Лінетт у сеті. Українська тенісистка взяла чотири наступних гейми та зрівняла рахунок за партіями.

У вирішальному сеті опонентки йшли нога в ногу. Так тривало до середини вирішальної партії. Цуренко виграла сьомий гейм, а в наступному оформила брейк. Утім, полька відразу ж відповіла зворотним. Однак, досвідчена українка не знітилася і зі ще одним балом на чужій подачі закрила сет і матч.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з чешкою Барборою Крейчіковою. Поєдинок відбудеться 21 березня ввечері. Загальний призовий фонд цьогорічного розіграшу Miami Open склав понад 8,7 млн доларів.