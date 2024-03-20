Цуренко с волевой победы стартовала на Miami Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко в трех сетах победила полячку Магду Линетт в первом раунде турнира в американской Флориде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Miami Open, 1/64 финала, женщины
Цуренко – Линетт – 2:1 (2:6, 6:1, 6:4)
Начали матч соперницы на равных. Но впоследствии инициативой завладела Линетт. Польская теннисистка взяла четыре гейма подряд, в том числе два – на подачах украинки, и закрыла сет за 38 минут.
Из неудачи в первой партии Цуренко сделала правильные выводы. Она классно стартовала во второй, а полячка смогла набрать первый пункт в третьем гейме. Это был и последний успех Линетт в сете. Украинская теннисистка взяла четыре следующих гейма и сравняла счет по партиям.
В решающем сете оппонентки шли нога в ногу. Так продолжалось до середины решающей партии. Цуренко выиграла седьмой гейм, а в следующем оформила брейк. Впрочем, полячка сразу ответила обратным. Однако опытная украинка не смутилась и со еще одним баллом на чужой подаче закрыла сет и матч.
В следующем круге Цуренко встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. Поединок состоится 21 марта вечером. Общий призовой фонд розыгрыша Miami Open этого года составил более 8,7 млн долларов.
К слову, ранее Костюк взлетела на шесть позиций в рейтинге WTA.
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