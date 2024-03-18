Костюк оновила особистий рекорд, Світоліна залишилася першою українкою: свіжий рейтинг WTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

21-річна українка піднялася на шість сходинок угору після виходу в півфінал Indian Wells Open. Тепер Костюк іде на 26-й позиції у рейтингу (1946 очок), що стало наразі найкращим результатом киянки в кар'єрі.

Світоліна натомість зберегла 17-те місце (2397 пунктів). Інші вітчизняні тенісистки з першої сотні класифікації в актуальній версії втратили позиції. Зокрема, Даяна Ястремська опустилася на 33-тю сходинку, Ангеліна Калініна – на 36-ту, а Леся Цуренко – на 40-ву.

У другій сотні рейтингу розташувалися ще чотири українки. Дарія Снігур, Катерина Байндль і Катаріна Завацька впродовж останнього часу пішли вгору. Тим часом їхня співвітчизниця Юлія Стародубцева втратила аж 7 позицій.

Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек (10715 очок). Польська тенісистка надупевнено випереджає головних конкуренток – Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Корі Гауфф. До топ-п'ятірки також потрапили Єлена Рибакіна з Казахстану та Джессіка Пегула (США).