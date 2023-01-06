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Цуренко не вийшла на півфінал турніру в Австралії

Фото: Леся Цуренко знялася з турніру в Канберрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко втратила нагоду вийти у фінал тенісного турніру в австралійській столиці, відмовившись від участі в матчі 1/2 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статус поєдинку.

33-річна тенісистка достроково припинила виступи в Канберрі. Вона знялася з півфінальної зустрічі.

Цуренко повинна була зустрітися з Джоді Барредж. Британка отримала 6-й номер посіву на турнірі. Однак, ще до початку ігрового дня досвідчена українка відмовилася від поєдинку та отримала технічну поразку. Причини рішення Цуренко наразі невідомі.

9 січня розпочнеться кваліфікації першого в році турніру "Великого шолома" – Australian Open. Українська тенісистка раніше потрапила в список учасників попередніх раундів мейджора. Найкращий результат Цуренко в Мельбурні – 3-й раунд (2013).

Напередодні організатори Australian Open остаточно підтвердили допуск тенісистів із РФ і Білорусі до змагань. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав турнір накласти бан на росіян, оскільки ті є продовженням агресивної зовнішньої політики Москви.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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