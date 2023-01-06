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Цуренко не вышла на полуфинал турнира в Австралии

Фото: Леся Цуренко снялась с турнира в Канберре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко упустила возможность выйти в финал теннисного турнира в австралийской столице, отказавшись от участия в матче 1/2 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статус поединка.

33-летняя теннисистка досрочно прекратила выступления в Канберре. Она снялась с полуфинальной встречи.

Цуренко должна была встретиться с Джоди Барредж. Британка получила 6-й номер посева на турнире. Однако еще до начала игрового дня опытная украинка отказалась от поединка и получила техническое поражение. Причины решения Цуренко пока неизвестны.

9 января начнется квалификация первого в году турнира "Большого шлема" – Australian Open. Украинская теннисистка ранее попала в список участников предварительных раундов мэйджора. Лучший результат Цуренко в Мельбурне – 3-й раунд (2013).

Накануне организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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Теннис