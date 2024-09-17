Цуренко вилетіла від Лінетт у першому колі турніру в Хуахіні

Українка Леся Цуренко зазнала поразки від польської тенісистки Магди Лінетт на старті Thailand Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Thailand Open, 1-й раунд
Цуренко – Лінетт – 0:2 (2:6, 5:7)
32-річна полька активніше розпочала матч і швидко отримала стратегічну перевагу. Однак, старша на 3 роки українська тенісистка спробувала нав'язати конкуренцію. Вона відповіла двома брейками, але на власних подачах зіграла невдало та віддала сет.
Друга партія виявилася запеклішою. Цуренко йшла нога в ногу з опоненткою і на кожну програну власну подачу відповідала "взаємністю". Так тривало до дванадцятого гейму. Українка за рахунку 5:6 не змогла набрати очко на власній подачі та замість тай-брейку отримала виліт.
Лінетт здобула другу перемогу в кар'єрі над Цуренко. Вперше польська тенісистка переграла суперницю в 2011 році. З тих пір турнірні шляхи спортсменок перетиналися ще двічі. Перемоги відсвяткувала українка, зокрема на Miami Open-2024.
У наступному раунді Лінетт зустрінеться з переможницею протистояння тайки Мананчаї Савангкаев і словачки Ребекки Шрамкової. Їхній поєдинок відбудеться 17 вересня.
До слова, раніше Ястремська програла Хонтамі на старті Thailand Open із першим номером посіву.
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