ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ястремська в статусі першої сіяної вилетіла на старті Thailand Open

Хуахін, Вівторок 17 вересня 2024 13:58
UA EN RU
Ястремська в статусі першої сіяної вилетіла на старті Thailand Open Фото: Даяна Ястремська вибула зі змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська не впоралася з тягарем лідерства та програла японці Маї Хонтамі в першому колі змагань в Хуахіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Thailand Open, 1-й раунд

Ястремська – Хонтама – 0:2 (6:7, 5:7)

До середини першого сету японська тенісистка здобула стратегічну перевагу з брейком (3:1). Утім, українка спромоглася оперативно повернутися в гру. Після ще одного обміну брейками справа дійшла до тай-брейку.

Спершу Ястремська йшла нога в ногу з опоненткою. Хонтама хоч і кілька разів виривалася вперед (2:0, 3:1), але дозволила українській тенісистці вирівняти становище в середині додаткового гейма. Однак, цей локальний успіх виявився останнім для першої номерки посіву.

Ястремська спробувала реваншуватися в другій партії. Вона віддзеркалила сценарій першого сету, повівши з брейком 3:1. Утім, Хонтама організувала камбек (4:4). Ключовим виявився десятий гейм. За рахунку 5:4 на власну користь Ястремська не реалізувала 4 (!) сетболи, віддала очко японці та швидко віддала ще два гейми.

Отже, Ястремська зачохлила ракетку в Хуахіні. Честь України на Thailand Open надалі захищатиме Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка у вівторок зустрінеться з полькою Магдою Лінетт.

До слова, раніше Костюк залишилася першою ракеткою України в новому рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
NEWS
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією