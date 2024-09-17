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Цуренко вылетела от Линетт в первом круге турнира в Хуахине

Фото: Леся Цуренко зачехлила ракетку в Азии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко потерпела поражение от польской теннисистки Магды Линетт на старте Thailand Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Thailand Open 1-й раунд

Цуренко – Линетт – 0:2 (2:6, 5:7)

 

32-летняя полячка активно начала матч и быстро получила стратегическое преимущество. Однако старшая на 3 года украинская теннисистка попыталась навязать конкуренцию. Она ответила двумя брейками, но на своих подачах сыграла неудачно и отдала сет.

Вторая партия оказалась более ожесточенной. Цуренко шла нога в ногу с оппоненткой и на каждую проигранную собственную подачу отвечала "взаимностью". Так продолжалось до двенадцатого гейма. Украинка при счете 5:6 не смогла набрать очко на собственной подаче и вместо тай-брейка получила вылет.

Линетт одержала вторую победу в карьере над Цуренко. Впервые польская теннисистка обыграла соперницу в 2011 году. С тех пор турнирные пути спортсменок пересекались еще дважды. Победы отпраздновала украинка, в том числе на Miami Open-2024.

В следующем раунде Линетт встретится с победительницей противостояния тайки Мананчаи Савангкаев и словачки Ребекки Шрамковой. Их поединок состоится 17 сентября.

К слову, ранее Ястремская проиграла Хонтаме на старте Thailand Open с первым номером посева.

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