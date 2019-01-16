Цуренко уступила во втором круге Australian Open

Украинка не сумела превзойти свое достижение прошлого года
Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.
24 ракетка мира во втором круге турнира потерпела поражение от 17-летней теннисистки из США Аманды Анисимовой, занимающей 87 место в мировом рейтинге - 0:6, 2:6. Продолжительность матча составила 54 минуты.
UPSET ALERT!!! @AnisimovaAmanda topples 24th seed Tsurenko to reach her first 3R of a major.#GameSetMatch #AusOpen pic.twitter.com/O8bagKoopW— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2019
В третьем круге турнира Анисимову ждет встреча с победительницей матча Кэйти Бултер (Великобритания) - Арина Соболенко (11, Беларусь).
Цуренко, как и в 2018 году, завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии во втором круге. Лучшим же ее результатом на этом турнире Grand Slam остается третий раунд в 2013 году.
Таким образом, в женском одиночном разряде борьбу продолжают две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Они свои матчи проведут завтра, 16 января.