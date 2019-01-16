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Цуренко уступила во втором круге Australian Open

Новости » Спорт    16.01.2019 - 10:01
Цуренко уступила во втором круге Australian Open
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/AustralianOpen)

Украинка не сумела превзойти свое достижение прошлого года

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2019) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

24 ракетка мира во втором круге турнира потерпела поражение от 17-летней теннисистки из США Аманды Анисимовой, занимающей 87 место в мировом рейтинге - 0:6, 2:6. Продолжительность матча составила 54 минуты.

В третьем круге турнира Анисимову ждет встреча с победительницей матча  Кэйти Бултер (Великобритания) - Арина Соболенко (11, Беларусь).

Цуренко, как и в 2018 году, завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии во втором круге. Лучшим же ее результатом на этом турнире Grand Slam остается третий раунд в 2013 году.

Таким образом, в женском одиночном разряде борьбу продолжают две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Они свои матчи проведут завтра, 16 января.

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