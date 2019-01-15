Ястремська виграла перший у кар'єрі матч на турнірах Grand Slam

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка пробилася до другого кола Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула свою першу перемогу в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.

У матчі першого кола 18-річна спортсменка, яка перебуває на 57 місці у світовому рейтингу, перемогла 75 тенісистку світу Саманту Стосур з Австралії - 7:5, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин.

Наступною суперницею Даяни стане 23 ракетка світу Карла Суарес-Наварро з Іспанії, яка сьогодні впоралася у двох сетах (7:5, 6:2) з француженкою Кларою Бурель (WTA 551).

Dayana Yastremska takes out home favorite Samantha Stosur!



Wins 7-5, 6-2!#AusOpen pic.twitter.com/AMsQCpZxPo — WTA (@WTA) January 15, 2019

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до другого кола турніру Grand Slam. До цього вона грала на "шоломах" всього тричі і тільки один раз - в основній сітці.

5️⃣games in a row!



Eighteen-year-old Dayana Yastremska fights back from 2-5 down to steal the first set from Sam Stosur, 7-5.#AusOpen pic.twitter.com/P4lh3tmX5f — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019

У поточному сезоні Даяна вже встигла зіграти в чвертьфіналі турніру WTA International в Хобарті в одиночному розряді і в півфіналі парного.

Також до другого кола турніру в Мельбурні-2019 пробилися Леся Цуренко і Еліна Світоліна.

У свою чергу, ще одна представниця України Катерина Козлова у впертій боротьбі поступилася Вікторії Кузмовой зі Словаччини - 4:6, 6:4, 6:2. У другому колі Кузмова буде протистояти лідеру збірної України Еліні Світоліной.

Діючою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії є датчанка Кароліна Возняцкі. Змагання завершаться 27 січня 2019 року.