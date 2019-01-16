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Цуренко поступилася у другому колі Australian Open

Новини » Спорт    16.01.2019 - 10:01
Цуренко поступилася у другому колі Australian Open
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/AustralianOpen)

Українка не зуміла перевершити своє минулорічне досягнення

Українська тенісистка Леся Цуренко завершила свій виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open-2019) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

24 ракетка світу у другому колі турніру зазнала поразки від 17-річної тенісистки з США Аманди Анісімової, що займає 87 місце в світовому рейтингу - 0:6, 2:6. Тривалість матчу склала 54 хвилини.

У третьому колі турніру Анісімову чекає зустріч з переможницею матчу Кейті Бултер (Велика Британія) - Аріна Соболенко (11, Білорусь).

Цуренко, як і у 2018 році, завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії в другому колі. Кращим же її результатом на цьому турнірі Grand Slam залишається третій раунд у 2013 році.

Таким чином, в жіночому одиночному розряді боротьбу продовжують дві українки - Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Вони свої матчі проведуть завтра, 16 січня.

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