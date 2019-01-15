Свитолина с уверенной победы стартовала на Australian Open

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка записала в свой актив первую победу в сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на первом в сезоне турнире Grand Slam - Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спорсментка пробилась во второй раунд соревнований, одолев в стартовом круге представительницу Швейцарии Виктории Голубич - 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час и 1 минуту.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей противостояния между украинкой Екатериной Козловой (97 WTA) и Викторией Кужмовой из Словакии (46 WTA).

В прошлом году на кортах в Мельбурне уже состоялось одно украинское дерби: в третьем раунде Элина Свитолина обыграла Марту Костюк.

Всего для Элины это седьмой AO в карьере. Ее принадлежит лучший результат на Australian Open среди украинок в одиночном разряде - четвертьфинал (в 2018 году).

Напомним, накануне во второй круг турнира в Мельбурне пробилась Леся Цуренко.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. Соревнования завершатся 27 января.