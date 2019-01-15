Свитолина с уверенной победы стартовала на Australian Open

Украинка записала в свой актив первую победу в сезоне
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на первом в сезоне турнире Grand Slam - Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Спорсментка пробилась во второй раунд соревнований, одолев в стартовом круге представительницу Швейцарии Виктории Голубич - 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час и 1 минуту.
61 minutes— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019
That's all it takes @ElinaSvitolina to reach her 6th #AusOpen 2R, def. Viktorija Golubic 6-1 6-2.#GameSetMatch pic.twitter.com/4wPqMjQdWe
В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей противостояния между украинкой Екатериной Козловой (97 WTA) и Викторией Кужмовой из Словакии (46 WTA).
.@ElinaSvitolina seals the straight set victory over Golubic in the @AustralianOpen first round! ----> https://t.co/mQsUPQI020 pic.twitter.com/lcM2w3jInl— WTA (@WTA) January 15, 2019
В прошлом году на кортах в Мельбурне уже состоялось одно украинское дерби: в третьем раунде Элина Свитолина обыграла Марту Костюк.
Всего для Элины это седьмой AO в карьере. Ее принадлежит лучший результат на Australian Open среди украинок в одиночном разряде - четвертьфинал (в 2018 году).
Напомним, накануне во второй круг турнира в Мельбурне пробилась Леся Цуренко.
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. Соревнования завершатся 27 января.