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Цуренко пробилась во второй круг Australian Open

Новости » Спорт    14.01.2019 - 10:27
Цуренко пробилась во второй круг Australian Open
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Украинка обыграла Екатерину Александрову из России

Украинка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который стартовал в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.

теннисистка, занимающая 24 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 7:6 (6:4). Матч продолжался 1 час 31 минуту.

В следующем раунде Цуренко встретится с 17-летней американкой Амандой Анисимовой. Ранее теннисистки между собой не встречались. Матч состоится 16 января.

Цуренко выступает в Мельбурне девятый год подряд. С 2014 по 2017 годы она проигрывала уже в стартовом матче. Лучшим ее результатом является выход в третий круг в 2013 году.

Напомним, что 15 января свои первые матчи в Мельбурне проведут еще три украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

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