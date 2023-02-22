Цуренко та ще одна українка знялися з тенісного турніру в Мексиці: що трапилося

Merida Open, 1/16 фіналу

Цуренко – Сінякова – 0:1, відмова (5:7)

Марія – Байндль – відмова

Цуренко в першому колі змагань вийшла на матч із чешкою Сіняковою. Розпочали суперниці з обміну брейками. У середині стартового сету суперниця ще раз виграла на подачі українки та зуміла довести партію до перемоги.

Ще під час першого сету Цуренко взяла медичний тайм-аут. 33-річна тенісистка відчула дискомфорт у правій нозі. Після програної стартової партії ветеранка вирішила не продовжувати боротьбу. У наступному раунді Сінякова зустрінеться з бельгійкою Бонавентюр.

Натомість Байндль навіть не вийшла в корт проти німкені Марії. Українка заздалегідь знялася з турніру через травму стегна. Її встигла замінити лакілузер – росіянка Грачова. Представниця країни-агресорки зуміла вибити Марію і вийшла на американку Стівенс.

Учора Костюк у напруженій боротьбі програла Бенчіч у другому колі турніру в Дубаях. Суперниці спершу обмінялися перемогами на тай-брейками. А у вирішальному сеті швейцарка дотиснула українську тенісистку за 55 хвилин.