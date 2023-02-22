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Цуренко и еще одна украинка снялись с теннисного турнира в Мексике: что случилось

Фото: Леся Цуренко выбыла из борьбы из-за повреждения (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Екатерина Байндль вынужденно зачехлили ракетки на турнире WTA в мексиканской Мериде из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Большой теннис Украины".

Merida Open, 1/16 финала

Цуренко – Синякова – 0:1, отказ (5:7)

Мария – Байндль – отказ

Цуренко в первом круге соревнований вышла на матч с чешкой Синяковой. Начали соперницы с обмена брейками. В середине стартового сета соперница еще раз выиграла на подаче украинки и сумела довести партию до победы.

Еще во время первого сета Цуренко взяла медицинский тайм-аут. 33-летняя теннисистка почувствовала дискомфорт в правой ноге. После проигранной стартовой партии ветеранка решила не продолжать борьбу. В следующем раунде Синякова встретится с бельгийкой Бонавентюр.

Байндль даже не вышла в корт против немки Марии. Украинка заранее снялась с турнира из-за травмы бедра. Ее успела заменить лаки-лузер – россиянка Грачева. Представительница страны-агрессора сумела выбить Марию и вышла на американку Стивенс.

Вчера Костюк в напряженной борьбе проиграла Бенчич во втором круге турнира в Дубае. Соперницы сперва обменялись победами на тай-брейках. А в решающем сете швейцарка дожала украинскую теннисистку за 55 минут.

К слову, накануне Калинина обыграла Ястремскую в битве украинок в Дубае.

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Теннис