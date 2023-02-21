Дубаї-2023: Костюк у другому колі поступилася представниці топ-10 рейтингу WTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Dubai Tennis Championships, 1/16 фіналу

Бенчіч – Костюк – 2:1 (6:7, 7:6, 6:4)

У дебюті зустрічі суперниці діяли на рівних, узявши по два гейми на власних подачах. Та в п'ятому Бенчіч зуміла оформити брейк і здобула стратегічну перевагу. Однак, за рахунку 5:4 на власну користь швейцарська тенісистка змарнувала нагоду завершити партію, віддавши Костюк очко на власній подачі (5:5).

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Тут боротьба стала вкрай запеклою. Бенчіч упевнено розпочала (3:0), але швидко розгубила перевагу. Натомість українка то зрівнювала рахунок, то знову поступалася. Згодом Костюк вийшла в лідери, але тільки з третьої спроби реалізувала сет-пойнт (9:7).

У другій же партії 20-річна киянка розпочала з брейку. Однак, як і Бенчіч, втримати невеликий гандикап не зуміла. Швейцарка взяла подачу української тенісистки в шостому геймі, але у вирішальний момент Костюк не дала Бенчіч оформити ще один брейк і перевела сет у другий тай-брейк.

Там розпочалися справжні гойдалки. Молода українка кілька разів була попереду, потім – у ролі тієї, яка наздоганяє. І все ж поступилася з мінімальним відставанням (5:7). Тенденція збереглася і в дебюті вирішального сету, коли Бенчіч і Костюк двічі обмінялися брейками.

Утім, восьма сіяна швейцарка таки зуміла дотиснути українську тенісистку. Хоч вона й нав'язала конкуренцію, але в десятому геймі не реалізувала три брейк-пойнти та програла Бенчіч. У наступному раунді представниця топ-10 зустрінеться з чешкою Муховою.