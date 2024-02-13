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Цуренко сенсаційно вибила шосту ракетку світу на турнірі в Катарі

Доха, Вівторок 13 лютого 2024 19:42
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Цуренко сенсаційно вибила шосту ракетку світу на турнірі в Катарі Фото: Леся Цуренко приємно здивувала в Досі (twitter.com/QatarTennis)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко здолала Онс Жабер із Тунісу в другому колі Qatar Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, жінки

Жабер – Цуренко – 0:2 (3:6, 2:6)

Дебют зустрічі краще вдався титулованішій тунісці. Жабер із брейком швидко повела 3:1, але повністю заволодіти ініціативою не змогла. Ключовим став шостий гейм, коли Цуренко з десятої (!) спроби змогла набрати очко на подачі суперниці (3:3).

Отямитися від такого розвитку подій туніска не змогла. Натомість досвідчена українка впевнено взяла три гейми поспіль і закрила сет за 50 хвилин. Утім, фавориткою матчу залишалася Жабер.

Однак, Цуренко присоромила експертів і букмекерів із перших розіграшів другої партії. Зі старту сету вітчизняна тенісистка взяла чотири гейми поспіль і лише тоді дозволила тунісці розмочити рахунок. Та вже у восьмому геймі 34-річна українка з третьої спроби реалізувала матчбол і змусила Жабер пакувати валізи.

У наступному раунді Цуренко, найімовірніше, чекатиме ще одна іменита опонентка. Її суперниця визначиться в протистоянні хорватки Петри Мартіч і Наомі Осаки з Японії. Уродженка Рівненщини залишилася останньою представницею України в Досі.

До слова, раніше Костюк знялася посеред матчу з росіянкою через проблеми зі здоров'ям.

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