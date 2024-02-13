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Цуренко сенсационно выбила шестую ракетку мира на турнире в Катаре

Доха, Вторник 13 февраля 2024 19:42
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Цуренко сенсационно выбила шестую ракетку мира на турнире в Катаре Фото: Леся Цуренко приятно удивила в Дохе (twitter.com/QatarTennis)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела Онс Жабер из Туниса во втором круге Qatar Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, женщины

Жабер – Цуренко – 0:2 (3:6, 2:6)

Дебют встречи лучше удался более титулованной туниске. Жабер с брейком быстро повела 3:1, но полностью завладеть инициативой не смогла. Ключевым стал шестой гейм, когда Цуренко с десятой (!) попытки смогла набрать очко на подаче соперницы (3:3).

Оправиться от такого развития событий туниска не смогла. В свою очередь опытная украинка уверенно взяла три гейма подряд и закрыла сет за 50 минут. Впрочем, фавориткой матча оставалась Жабер.

Однако Цуренко пристыдила экспертов и букмекеров с первых розыгрышей второй партии. Со старта сета отечественная теннисистка взяла четыре гейма подряд и только тогда позволила туниске размочить счет. Но уже в восьмом гейме 34-летняя украинка с третьей попытки реализовала матчбол и заставила Жабер паковать чемоданы.

В следующем раунде Цуренко, вероятнее всего, будет ждать еще одна знаменитая оппонентка. Ее соперница определится в противостоянии хорватки Петры Мартич и Наоми Осаки из Японии. Уроженка Ровненской области осталась последней представительницей Украины в Дохе.

К слову, ранее Костюк снялась посреди матча с россиянкой из-за проблем со здоровьем.

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