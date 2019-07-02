Цуренко покинула Уимблдон после первого круга

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла пробиться во второй раунд Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче первого круга она проиграла чешке Барборе Стрыцовой - 3:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут.

Таким образом, Цуренко впервые с 2016 года не удалось преодолеть стартовый барьер на Уимблдоне.

Леся еще заявлена в парной сетке Уимблдона в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.

Напомним, накануне Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед стартовали на турнире.

Уимблдон стартовал накануне, 1 июля, и завершится 14 июля. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является немца Анжелика Кербер.