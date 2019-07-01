Украинки сохранили позиции в рейтинге WTA накануне Уимблдона

Фото: корт Уимблдон (twitter.com/Wimbledon)

Ястремская и Козлова добавили по одной строчке

Первая и вторая ракетки страны Элина Свитолина и Леся Цуренко сохранили за собой 8 и 33 места соответственно в обновленном за 1 июля рейтинге WTA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Еще две украинки, Даяна Ястремская и Катерина Козлова, в мировой классификации добавили по одной строчке.

Неделя перед Уимблдоном (Wimbledon) прошла на кортах травяного турнира в Истборне (Велика Британія). Цуренко не смогла пробиться в третий круг, проиграв шведской спортсменке Ребекке Петерсон. Свитолина покинула турнир во втором раунде, уступив французской теннисистке Ализе Корне.

На самом престижном турнире серии Grand Slam Свитолина и Ястремская стартуют 1 июля в 13:00 по Киеву. Цуренко и Козлова начнут выступления на Уимблдон позже.

Напомним, в предыдущем рейтинге WTA украинские теннисистки ослабили свои позиции.