Свитолина и Ястремская с побед стартовали на Уимблдоне

Фото: Свитолина в первом круге Уимблдона-2019 (twitter.com/WTA)

Украинки без проблем преодолели первый круг травяного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона, обыграв австралийку Дарью Гаврилову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч продолжался чуть больше одного часа и завершился со счетом 7:5, 6:0. За выход в третий круг восьмая ракетка мира поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Heading to the second round: @ElinaSvitolina



The Ukrainian defeats Daria Gavrilova 7-5, 6-0 on Court 18#Wimbledon pic.twitter.com/s6pHQs1ffh — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019

Следом за лидером украинского тенниса стартовый барьер турнира преодолела Даяна Ястремская. В своем дебютном матче в основе Уимблдона украинка за 68 минут оформила победу над итальянкой Камилой Джорджи - 6:3, 6:3. Во втором раунде Даяну ждет матч против американки Софии Кенин.

Еще две украински, Леся Цуренко и Екатерина Козлова, начнут выступления на лондонских кортах позже.

Напомним, четыре теннисистки претендуют на звание первой ракетки по итогам Уимблдона.