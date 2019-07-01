ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свитолина и Ястремская с побед стартовали на Уимблдоне

Новости » Спорт    01.07.2019 - 14:38
Свитолина и Ястремская с побед стартовали на Уимблдоне
Фото: Свитолина в первом круге Уимблдона-2019 (twitter.com/WTA)

Украинки без проблем преодолели первый круг травяного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона, обыграв австралийку Дарью Гаврилову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч продолжался чуть больше одного часа и завершился со счетом 7:5, 6:0. За выход в третий круг восьмая ракетка мира поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Следом за лидером украинского тенниса стартовый барьер турнира преодолела Даяна Ястремская. В своем дебютном матче в основе Уимблдона украинка за 68 минут оформила победу над итальянкой Камилой Джорджи - 6:3, 6:3. Во втором раунде Даяну ждет матч против американки Софии Кенин.

Еще две украински, Леся Цуренко и Екатерина Козлова, начнут выступления на лондонских кортах позже.

Напомним, четыре теннисистки претендуют на звание первой ракетки по итогам Уимблдона.

Украинки сохранили позиции в рейтинге WTA накануне Уимблдона Украинская теннисистка возглавила европейский рейтинг среди игроков до 14 лет
Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь