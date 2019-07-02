Цуренко покинула Вімблдон після першого кола

Друга ракетка України Леся Цуренко не змогла пробитися до другого раунду Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У матчі першого кола вона програла чешці Барборі Стріцовій - 3:6, 2:6. Суперниці провели на корті 1 годину і 11 хвилин.

Таким чином, Цуренко вперше з 2016 року не вдалося подолати стартовий бар'єр на Вімблдоні.

Леся ще заявлена в парній сітці Вімблдону в дуеті з Олександрою Сасновіч з Білорусі.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна і Даяна Ястремська з перемог стартували на турнірі.

Вімблдон стартував напередодні, 1 липня, і завершиться 14 липня. Чинною чемпіонкою змагань у жіночому одиночному розряді є німця Анжеліка Кербер.