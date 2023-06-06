Цуренко назвала невідомий вірус причиною зняття з French Open

Про несподівані проблеми зі здоров'ям напередодні та під час матчу 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції проти Іги Свьонтек розповіла українська тенісистка Леся Цуренко.

34-річна українка провела всього шість геймів проти першої ракетки світу. Ще після п'ятого вона взяла медичний тайм-аут, а після візиту лікарів поступилася Свьонтек на власній подачі "під нуль" і вирішила відмовитися від боротьби.

"У мене щось схоже до Єлени Рибакіної (знялася раніше – ред.) – вірус чи що це таке. Моє тіло цього не витримало. Я доклала всіх зусиль, щоб впоратися, але, на жаль, між заняттями звичайними справами та грою в теніс є суттєва різниця", – розповіла Цуренко.

За словами вітчизняної тенісистки, вона пропустила тренування в неділю, сподіваючись на відновлення організму без навантажень. Та понеділок теж видався важким, тож Цуренко сподівалася набрати кондиції під час розминки та "втягнутися" на старті поєдинку.

"Проте, на жаль, ставало лише гірше, тож мені довелося зупинитися, бо цей стан явно не підходив для перебування на корті, щоб грати в теніс. Я намагалася зі всіх сил. Пила літрами воду, воду з лимоном, зі всіма цими корисними речовинами. Їла багато фруктів і вітаміну C, але все це не спрацювало", – резюмувала українка.

Виступ Цуренко на French Open цьогоріч став повторенням найкращого результату в кар'єрі на ґрунтовому мейджорі. П'ять років тому вітчизняна тенісистка теж дійшла до 1/8 фіналу. Абсолютний рекорд турнірів "Великого шолома" для неї – чвертьфінал US Open у 2018-му.