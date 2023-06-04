Українка Завацька виграла тенісний турнір в Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internazionali femminili di Brescia, фінал

Гатовка – Завацька – 0:2 (4:6, 2:6)

23-річна волинянка здолала білоруску Юлію Гатовку в двох сетах. Розпочала Завацька потужно – взяла три гейми поспіль, зокрема і брейк. У другій половині партії суперниці двічі обмінялися брейками, тож здобута в дебюті перевага допомгла українці завершити сет за 39 хвилин.

На початку другої партії Гатовка зуміла нав'язати конкуренцію. Опонентки відіграли на рівних чотири гейми. Та потім Завацька перехопила ініціативу. Вона оформила два брейки. Матч-пойнт українська тенісистка реалізувала з першої спроби. Та ще й на подачі білоруски!

Для Завацької завойований у Брешії титул – другий у кар'єрі в одиночному розряді. Перший вона теж здобула на ґрунті. У 2019 році українка тріумфувала у французькому Контрексевілі.

Напередодні Цуренко пробилася в 1/8 фіналу French Open. Досвідчена тенісистка розгромила канадку Андреєску в двох сетах (6:1, 6:1). У четвертому колі вона протистоятиме першій ракетці світу Свьонтек.