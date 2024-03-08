ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цуренко з легкої перемоги стартувала в Індіан-Веллсі

Індіан-Веллс, П'ятниця 08 березня 2024 09:30
UA EN RU
Цуренко з легкої перемоги стартувала в Індіан-Веллсі Фото: Леся Цуренко здолала перше коло турніру (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко переграла американку Лів Ховде в першому раунді змагань у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

BNP Paribas Open, 1-й раунд, жінки

Ховде – Цуренко – 0:2 (3:6, 1:6)

Активніше матч розпочала господарка кортів. Із брейком вона було повела з рахунком 2:0. Утім, досвідчена українка швидко опанувала ситуацію і вже невдовзі повела (3:2). У дев'ятому ж геймі Цуренко зі сьомої спроби реалізувала брейк-пойнт і закрила сет.

Зі старту другої партії вітчизняна тенісистка набрала чотири пункти поспіль. Лише після цього Ховде зуміла розмочити рахунок. Проте, цей локальний успіх виявився останнім для американки. З брейком "під нуль" і вдалою власною подачею Цуренко завершила сет і поєдинок за 27 хвилин.

У наступному колі українка зустрінеться зі ще однією господаркою кортів. Суперницею Цуренко стане Емма Наварро. Вона стартуватиме з другого кола змагань. Матч відбудеться 9 березня ввечері.

Загалом в Індіан-Веллсі змагатимуться п'ять українкок. Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Ангеліна Калініна розпочнуть виступи з 1/32 фіналу. Їхні матчі теж заплановані на вечір суботи.

До слова, українка Світоліна зберегла позиції в топ-20 оновленого рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки
Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США