Цуренко з легкої перемоги стартувала в Індіан-Веллсі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

BNP Paribas Open, 1-й раунд, жінки

Ховде – Цуренко – 0:2 (3:6, 1:6)

Активніше матч розпочала господарка кортів. Із брейком вона було повела з рахунком 2:0. Утім, досвідчена українка швидко опанувала ситуацію і вже невдовзі повела (3:2). У дев'ятому ж геймі Цуренко зі сьомої спроби реалізувала брейк-пойнт і закрила сет.

Зі старту другої партії вітчизняна тенісистка набрала чотири пункти поспіль. Лише після цього Ховде зуміла розмочити рахунок. Проте, цей локальний успіх виявився останнім для американки. З брейком "під нуль" і вдалою власною подачею Цуренко завершила сет і поєдинок за 27 хвилин.

У наступному колі українка зустрінеться зі ще однією господаркою кортів. Суперницею Цуренко стане Емма Наварро. Вона стартуватиме з другого кола змагань. Матч відбудеться 9 березня ввечері.

Загалом в Індіан-Веллсі змагатимуться п'ять українкок. Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Ангеліна Калініна розпочнуть виступи з 1/32 фіналу. Їхні матчі теж заплановані на вечір суботи.