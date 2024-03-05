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Костюк і Ястремська піднялися в рейтингу тенісисток, Світоліна залишилася в топ-20

Київ, Вівторок 05 березня 2024 11:29
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Костюк і Ястремська піднялися в рейтингу тенісисток, Світоліна залишилася в топ-20 Фото: Марта Костюк дійшла до фіналу San Diego Open (facebook.com/Sandiegoopensd)
Автор: Антон Федорців

Титулована українка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки, а її співвітчизниці Даяна Ястремська та Марта Костюк продемонстрували прогрес у межах топ-50 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна професіоналка зберегла 17-те місце в планетарному рейтингу. Вона набрала 2332 рейтингових очка.

Тим часом Ястремська та Костюк за тиждень піднялися вгору на дві сходинки та розташувалися поруч – на 31-й та 32-й позиціях. Неподалік ідуть ще дві українські тенісистки – Ангеліна Калініна (35-те місце) та Леся Цуренко (37-ме).

До другої сотні рейтингу потрапили ще чотири українки. Найкращі справи в Юлії Стародубцевої, яка піднялася ще на дві позиції позиції вгору. Тепер вона посідає 129-ту сходинку. Натомість Дарія Снігур зберегла 135-те місце.

Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишається Іга Свьонтек. Полька записала до свого активу 10105 залікових балів і значно випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Корі Гауфф. За тиждень у топ-10 не відбулося жодної зміни.

Костюк і Ястремська піднялися в рейтингу тенісисток, Світоліна залишилася в топ-20

До слова, раніше Костюк програла фінал San Diego Open британці Бултер.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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