Костюк і Ястремська піднялися в рейтингу тенісисток, Світоліна залишилася в топ-20

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

29-річна професіоналка зберегла 17-те місце в планетарному рейтингу. Вона набрала 2332 рейтингових очка.

Тим часом Ястремська та Костюк за тиждень піднялися вгору на дві сходинки та розташувалися поруч – на 31-й та 32-й позиціях. Неподалік ідуть ще дві українські тенісистки – Ангеліна Калініна (35-те місце) та Леся Цуренко (37-ме).

До другої сотні рейтингу потрапили ще чотири українки. Найкращі справи в Юлії Стародубцевої, яка піднялася ще на дві позиції позиції вгору. Тепер вона посідає 129-ту сходинку. Натомість Дарія Снігур зберегла 135-те місце.

Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишається Іга Свьонтек. Полька записала до свого активу 10105 залікових балів і значно випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Корі Гауфф. За тиждень у топ-10 не відбулося жодної зміни.