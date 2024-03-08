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Цуренко с легкой победы стартовала в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, Пятница 08 марта 2024 09:30
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Цуренко с легкой победы стартовала в Индиан-Уэллсе Фото: Леся Цуренко одолела первый круг турнира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла американку Лив Ховде в первом раунде соревнований в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

BNP Paribas Open , 1-й раунд, женщины

Ховде – Цуренко – 0:2 (3:6, 1:6)

Активнее матч начала хозяйка кортов. С брейком она повела со счетом 2:0. Впрочем, опытная украинка быстро овладела ситуацией и уже вскоре повела (3:2). В девятом же гейме Цуренко с седьмой попытки реализовала брейк-пойнт и закрыла сет.

Со старта второй партии отечественная теннисистка набрала четыре пункта подряд. Лишь после этого Ховде сумела размочить счет. Однако этот локальный успех оказался последним для американки. С брейком "под ноль" и удачной своей подачей Цуренко завершила сет и поединок за 27 минут.

В следующем круге украинка встретится с еще одной хозяйкой кортов. Соперницей Цуренко станет Эмма Наварро. Она будет стартовать со второго круга соревнований. Матч состоится 9 марта вечером.

Всего в Индиан-Уэллсе будут соревноваться пять украинкок. Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина начнут выступления с 1/32 финала. Их матчи тоже запланированы на вечер субботы.

К слову, украинка Свитолина сохранила позиции в топ-20 обновленного рейтинга WTA.

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