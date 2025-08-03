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Цунамі після землетрусу зруйнувало завод на Камчатці (відео)

Камчатка, Неділя 03 серпня 2025 16:15
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Цунамі після землетрусу зруйнувало завод на Камчатці (відео) Фото: цунамі зруйнувало завод на Камчатці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Після потужного землетрусу Камчатку на Далекому Сході РФ накрило ще й цунамі. Стихія зруйнувала рибний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод "Алаїд" на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Але тепер росіяни повідомили, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.

За словами начальника "Алаїду", хвиля цунамі накрила всі приміщення заводу висотою 2,5 метра. Це вивело з ладу майже все обладнання російського підприємства.

Керівництво заводу поскаржилося, що через стихію в океан змило 120 тонн лосося та 1 тонну гребінця.

Землетруси на Камчатці

Нагадаємо, 30 липня біля російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 бала. Після головного землетрусу сталося ще 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2-5 балів.

Це був найпотужніший землетрус в регіоні за останні понад 70 років. Більше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Підземний поштовх спричинив цунамі, у кількох країнах Тихоокеанського регіону оголошували попередження.

Крім того, після землетрусів на Камчатці "прокинувся" найвищий вулкан Євразії - Ключевська сопка. Також стало відомо, що на півострові вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова.

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Російська Федерація Камчатка
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