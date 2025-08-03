Цунамі після землетрусу зруйнувало завод на Камчатці (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод "Алаїд" на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Але тепер росіяни повідомили, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.



За словами начальника "Алаїду", хвиля цунамі накрила всі приміщення заводу висотою 2,5 метра. Це вивело з ладу майже все обладнання російського підприємства.

Керівництво заводу поскаржилося, що через стихію в океан змило 120 тонн лосося та 1 тонну гребінця.

