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Цунами после землетрясения разрушило завод на Камчатке (видео)

Камчатка, Воскресенье 03 августа 2025 16:15
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Цунами после землетрясения разрушило завод на Камчатке (видео) Фото: цунами разрушило завод на Камчатке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

После мощного землетрясения Камчатку на Дальнем Востоке РФ накрыло еще и цунами. Стихия разрушила рыбный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В результате цунами был разрушен рыбный завод "Алаид" на острове Парамушир. О подтоплении предприятия стало известно еще 30 июля. Но теперь россияне сообщили, что завод почти полностью затоплен, остановил работу и вряд ли в ближайшее время возобновит ее.

По словам начальника "Алаида", волна цунами накрыла все помещения завода высотой 2,5 метра. Это вывело из строя почти все оборудование российского предприятия.

Руководство завода пожаловалось, что из-за стихии в океан смыло 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.

Землетрясения на Камчатке

Напомним, 30 июля возле российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла. После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Это было самое мощное землетрясение в регионе за последние более 70 лет. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Подземный толчок вызвал цунами, в нескольких странах Тихоокеанского региона объявляли предупреждение.

Кроме того, после землетрясений на Камчатке "проснулся" самый высокий вулкан Евразии - Ключевская сопка. Также стало известно, что на полуострове впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова.

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Российская Федерация Камчатка
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