Цунами после землетрясения разрушило завод на Камчатке (видео)

После мощного землетрясения Камчатку на Дальнем Востоке РФ накрыло еще и цунами. Стихия разрушила рыбный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

В результате цунами был разрушен рыбный завод "Алаид" на острове Парамушир. О подтоплении предприятия стало известно еще 30 июля. Но теперь россияне сообщили, что завод почти полностью затоплен, остановил работу и вряд ли в ближайшее время возобновит ее.



По словам начальника "Алаида", волна цунами накрыла все помещения завода высотой 2,5 метра. Это вывело из строя почти все оборудование российского предприятия.

Руководство завода пожаловалось, что из-за стихии в океан смыло 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.

