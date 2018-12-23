Кількість жертв цунамі в Індонезії зросла до 168

Фото: цунамі в Індонезії (REUTERS)

Ще понад 750 осіб отримали поранення

Внаслідок масштабного цунамі на островах Ява та Суматра (Індонезія) загинули щонайменше 168 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, кількість жертв стихії сягнула 168 осіб, ще більше 750 людей зазнали травм чи були поранені. Кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що цунамі призвело до руйнування сотень будинків, включаючи декілька готелів. Також були пошкоджені декілька суден. Найбільших руйнувань зазнав округ Пандегланг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв внаслідок цунамі на індонезійських островах Суматра і Ява сягнула 62. Також повідомлялося про щонайменше 585 поранених та травмованих.

Раніше РБК-Україна писало, що поблизу берегів Індонезії сталося масштабне цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкану Каракатау.

Додамо, що Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, який супроводжувався потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч осіб.