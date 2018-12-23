Кількість загиблих через цунамі в Індонезії зросла до 62

Фото: цунамі в Індонезії (REUTERS)

Ще більше 500 осіб були травмовані

Внаслідок цунамі островах Ява і Суматра (Індонезія) загинули 62 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, катастрофа сталася в районі Зондської протоки у суботу, 22 грудня, близько 21:30 за місцевим часом. Причиною цунамі став величезний зсув у морі, що був спричинений виверженням вулкана Каракатау.

Внаслідок стихії загинули 62 людини, ще 585 осіб були травмовані та поранені. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що за оцінками місцевої влади, кількість жертв цунамі зростатиме.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок масштабного цунамі на індонезійських островах Ява і Суматра загинули понад 40 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що поблизу берегів Індонезії сталося цунамі. За попередніми даними причиною могли стати підводні зсуви через виверження вулкана.

Додамо, що Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, який супроводжувався потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч осіб.