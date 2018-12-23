Цунамі в Індонезії: МЗС радить утриматися від поїздок в країну

Фото: цунамі в Індонезії (REUTERS)

Кількість жертв цунамі перевищила 160

Через масштабне цунамі на островах Ява та Суматра (Індонезія) українцям рекомендують утриматися від поїздок до країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Як повідомляється, в МЗС просять українців утриматися від відвідування територій Індонезії, які опинилися в зоні стихійного лиха.

"…Рекомендуємо громадянам України утриматися від відвідання зазначених територій, а тим, які опинилися в зоні лиха, неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади і рятувальних служб щодо заходів безпеки та уважно стежити за їх повідомленнями", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв внаслідок цунамі поблизу берегів Індонезії зросла до 168. Ще понад 750 осіб отримали поранення чи були травмовані.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість жертв внаслідок цунамі на індонезійських островах Суматра і Ява сягнула 62. Також повідомлялося про щонайменше 585 поранених та травмованих.

Додамо, що 22 грудня поблизу берегів Індонезії сталося масштабне цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкану Каракатау.