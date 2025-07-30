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Чому падає ніж, виделка, ложка та інші кухонні предмети: старовинні прикмети, яким вірили предки

Середа 30 липня 2025 21:20
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Чому падає ніж, виделка, ложка та інші кухонні предмети: старовинні прикмети, яким вірили предки Про що віщують виделка, ложка або ніж, які впали зі столу (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У повсякденному житті ми часто не звертаємо уваги на дрібниці, але наші предки вірили, що кожна подія, навіть падіння столового прибора, може бути знаком або попередженням. З покоління в покоління передавалися прикмети, що пояснювали, до чого падає ніж, виделка чи ложка.

Як прикмети пояснюють, чому падає ніж, ложка, виделка та інші кухонні предмети, розповідає РБК-Україна.

Падає ніж - чекайте на чоловіка!

Падіння ножа - одна з найвідоміших прикмет, і вона майже завжди пов'язана з візитом гостя-чоловіка.

  • Якщо ніж впав і вістря вказує на двері - гість уже в дорозі або незабаром з'явиться на порозі.
  • Чим гучніше впав ніж, тим важливішою буде персона, яка завітає, або тим несподіванішим буде її прихід.
  • Якщо ніж впав і застряг у підлозі - це може означати, що гість буде впертим або принесе з собою неприємності.

Зверніть увагу на руків'я - якщо ніж впав руків'ям до вас, це може бути хтось із близьких родичів або друзів. Якщо вістрям - незнайомець.

Що робити? Ні в якому разі не підіймайте ніж одразу. Наступіть на нього ногою, а потім підніміть. Це допоможе "відвернути" потенційні неприємності, якщо гість буде небажаним. Можна постукати тричі об підлогу.

Падає виделка - на порозі жінка!

Якщо зі столу впала виделка, народна мудрість віщує прихід жінки.

  • Якщо виделка впала і лежить зубцями вгору - жінка, яка прийде, буде балакучою і, можливо, принесе плітки.
  • Якщо виделка впала плашмя - візит буде приємним, а гостя спокійною.
  • Кількість зубців - за деякими повір'ями, кількість зубців може вказувати на кількість жінок, що завітають, або на вік гості (чим більше зубців, тим старша жінка).

Що робити? Як і з ножем, не поспішайте підіймати виделку. Можна торкнутися її ногою, а потім підняти. А наші бабусі робили так: стукали тричі об землю та казали "сиди вдома".

Падає ложка - чекайте на гостя (але якого?)

Падіння ложки - найменш "страшна" прикмета, але й вона має свої нюанси. Зазвичай це означає прихід гостя, стать якого не визначена, або просто несподіваний візит.

  • Якщо ложка впала з шумом, то гість буде галасливим або принесе з собою багато новин.
  • Якщо ложка впала тихо, то візит буде спокійним і затишним.
  • Якщо ложка падає дуже часто, то це може віщувати безліч дрібних, але частих гостей або суєту в домі.

Що робити? Ложку, на відміну від ножа та виделки, можна підіймати одразу. Вона не несе в собі такого потенційного негативу.

Інші кухонні предмети:

Падіння чашки/склянки. Якщо посуд розбився при падінні, це, як не дивно, до щастя, нових починань або позбавлення від старих проблем. Не варто засмучуватися, якщо чашка розбилася - просто викиньте осколки.

Падіння ключа. Віщує несподівану дорогу, подорож або зміни, пов'язані з переміщенням.

Падіння хліба. Вважалося дуже поганою прикметою, що віщувала голод, злидні або втрату достатку. Хліб не можна було кидати на підлогу.

Падіння виделки з хлібом. Якщо виделка впала разом із хлібом, це також може вказувати на проблеми з фінансами або нестатки.

Впав ополоник. Це віщує новини здалеку, часто пов'язані з родичами.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Архіви Українського етнографічного товариства, польові дослідження Українського центру культури, "Українські традиції, забобони, вірування та прикмети".

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