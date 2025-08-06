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Павутина в будинку: а ви знали ці прикмети та повір'я?

Середа 06 серпня 2025 21:10
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Павутина в будинку: а ви знали ці прикмети та повір'я? Про які події може попереджати павутиння в домі (фото: Pixabay)
Автор: Анна Шиканова

Павутина в будинку - це не лише ознака того, що час прибрати, а й джерело багатьох народних прикмет і повір'їв. Здавна вважалося, що павук і його павутина є своєрідними провісниками, які можуть принести як добрі, так і погані вісті.

Про що сповіщає павутиння у вашому домі та коли варто поводитися обережніше, розповідає РБК-Україна.

Позитивні прикмети

Наявність павутини в будинку часто асоціюється з позитивними подіями та добробутом:

До добра та щастя. Павук, який спускається по павутині, символізує швидке отримання добрих новин, подарунків або приємних звісток.

До фінансового добробуту. Вважається, що павутина в кутку притягує гроші. Особливо гарною прикметою є павук, який сплів павутину прямо над обіднім столом - це обіцяє достаток у домі.

До зустрічі. Якщо ви побачили, як павук плете павутину над вашим ліжком, це може віщувати швидку зустріч із вашою долею.

Негативні прикмети

Хоча більшість прикмет про павутину є позитивними, деякі повір'я все ж таки мають негативний підтекст:

Павутина над вхідними дверима. За народними повір'ями, павутина, сплетена над вхідними дверима, може віщувати прихід недоброї людини. Тому її варто обережно прибрати.

Знищення павука. Вважається, що вбивати павуків - це погана прикмета, яка може принести нещастя. Якщо павук заважає, його варто обережно винести на вулицю.

Павутиння за розміщенням

На стелі - означає прихід гостей або приємні новини. А ще вірили, що павутиння на стелі є знаком того, що в будинку панує гармонія та затишок.

Павутиння в куточках - вам слід звернути увагу на своє здоров'я. Павутиння має здатність збирати негативну енергію і його поява може вказувати на наявність хвороби або накопичення негативу.

Що каже психологія

З погляду психології, прикмети про павутину - це відображення нашого сприйняття.

Багато людей пов'язують павука з тривогою та страхом, що може викликати негативні думки.

Проте, павутина також може символізувати затишок і розміреність, якщо сприймати її як частину природи, що проникає в дім.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: фольклорні збірники українських етнографів, етнографічні матеріали Олександра Афанасьєва, С. Килимника, статті етнологів з країн Східної Європи, українська енциклопедія українських забобонів та обрядів.

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