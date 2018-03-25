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Цукерберг розмістив в найбільших газетах Британії вибачення за витік даних Facebook

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 18:43
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com/zuck)
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com/zuck)

Номери найбільших британських та американських газет вийшли з вибаченнями Цукерберга

Глава соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розмістив в найбільших газетах Великобританії вибачення за витік даних користувачів, передає видання Politico.

Повідомляється, що з вибаченнями Цукерберга сьогодні вийшли недільні номери таких газет, як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph. В опублікованій заяві Цукерберг зазначив, що витік даних користувачів Facebook був пов'язаний з додатком з тестами.

"Ми відповідаємо за захист вашої інформації. Якщо ми не можемо цього зробити, ми не заслуговуємо цієї роботи...Це руйнування довіри, і мені шкода, що тоді ми не зробили більше. Зараз ми вживаємо заходів, щоб цього не повторилося", - йдеться в заяві Цукерберга.

Також повідомляється, що аналогічні публікації вийшли в американських газетах The New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.

Нагадаємо, раніше в ЄС вимагають пояснень від Цукерберга. Зокрема, єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова назвала "жахливим" той факт, що дані 50 млн користувачів могли бути легко використані для політичної вигоди.

Зазначимо, раніше з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими обсягами даних Facebook в інтересах деяких політиків, у тому числі нинішнього президента США Дональда Трампа. Також повідомлялося, що дані користувачів Facebook використовувалися в ході кампанії за вихід Британії з Європейського союзу.

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Теги публікації: Facebook, Марк Цукерберг, персональные данные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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