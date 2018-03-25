В ЕС требуют объяснений от Цукерберга

Еврокомиссия намерена разобраться с извлечением личных данных из соцсетей

Еврокомиссия требует объяснений в компании Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агенство Deutsche Welle.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "ужасающим" факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды.

Юрова отметила, что ожидает "большей ответственности в обращении с нашей личной информацией" и что ЕС "использует все юридические меры" для защиты данных граждан.

В то же время телеканал CNBC сообщает, что из-за снижения курса акций Facebook на фоне скандала с использованием данных пользователей за последние сутки состояние Марка Цукерберга сократилось на 6,06 млрд долларов.

Напомним, как сообщалось ранее, конгресс США официально пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных пользователей сети.

Как сообщается, Цукерберг должен будет пояснить сенаторам, каким образом данные 50 млн пользователей попали в руки политических консультантов Cambridge Analytica.

https://www.rbc.ua/rus/news/osnovatelya-facebook-ofitsialno-priglasili-1521903997.html