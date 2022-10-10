Цугцванг Путіна розпочався та прийшов в активну фазу, - Данілов

"Цугцванг Путіна розпочався та прийшов в активну фазу. Щоб він далі не робив, буде тільки гірше для нього. Ця агонія буде наближати його до поразки", - заявив Данілов.

Варто відзначити, що цугцванг, є терміном у шахах та шашках, який означає ситуацію, коли усі дії гравця ведуть до погіршення його становища.

За словами Данілова, він не погоджується з тим, що Росію називають "спонсором тероризму", оскільки вона є нічим іншим, як країна-терорист, яка використовує всі можливості для спроби знищити Україну.

"Я хочу зауважити, що знищення нашої країни він не знімав з порядку денного. Він публічно про це наголошує. Після цього з ним продовжують всі спілкуватися і продовжують казати, що з ним треба розмовляти. Наскільки я розумію, в цивілізованому світі з терористами ніхто не розмовляє", - додає Данілов.