Цугцванг Путина начался и пришел в активную фазу, - Данилов

"Цугцванг Путина начался и пришел в активную фазу. Чтобы он дальше не делал, будет только хуже для него. Эта агония будет приближать его к поражению", - заявил Данилов.

Стоит отметить, что цугцванг является термином в шахматах и шашках, который означает ситуацию, когда все действия игрока ведут к ухудшению его положения.

По словам Данилова, он не согласен с тем, что Россию называют "спонсором терроризма", поскольку она не что иное, как страна-террорист, которая использует все возможности для попытки уничтожить Украину.

"Я хочу заметить, что уничтожение нашей страны он не снимал с повестки дня. Он публично об этом отмечает. После этого с ним продолжают все общаться и продолжают говорить, что с ним нужно разговаривать. Насколько я понимаю, в цивилизованном мире с террористами никто не разговаривает", - добавляет Данилов.