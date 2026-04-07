ЦРУ знайшло збитого пілота в Ірані за серцебиттям завдяки технології Ghost Murmur, - NYP

Технологія, розроблена секретним підрозділом Skunk Works компанії Lockheed Martin, базується на принципах квантової магнітометрії. Система здатна виявляти електромагнітний відбиток людського серцебиття на відстані в десятки миль.

У якості датчиків використовуються мікроскопічні дефекти в синтетичних алмазах, що дозволяють фіксувати надслабкі біоелектричні сигнали серця. Спеціальне програмне забезпечення на базі ШІ ізолює індивідуальну сигнатуру людини від фонового шуму пустелі.

За словами президента США Дональда Трампа, ЦРУ змогло підтвердити місцезнаходження пілота з відстані 40 миль (64 км). Один з двох пілотів збитого винищувача F-15E переховувався в гірській ущелині протягом двох днів після того, як його літак був збитий минулого тижня.

Іранські війська активно прочісували місцевість, і пілоту доводилося постійно переховуватися, що ускладнювало візуальне підтвердження. Хоча пілот активував стандартний пошуковий маяк, його не могли точно локалізувати.

Безлюдна пустеля з низьким рівнем електромагнітних перешкод стала ідеальним полігоном для першого бойового застосування "Ghost Murmur". Система точно вказала на щілину, де ховався поранений американець, що дозволило спецпризначенцям розпочати фазу евакуації.

"Настільки чисте середовище, наскільки тільки можна побажати... Завдяки майже повній відсутності конкуруючих людських сигнатур, а вночі - тепловому контрасту між живим тілом і пустелею. Зазвичай цей сигнал настільки слабкий, що його можна виміряти лише в умовах лікарні, якщо датчики притиснуті майже до грудей", - розповів виданню один зі співрозмовників.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф на брифінгу в Білому домі підтвердив, що агентство надало докази того, що пілот живий, ще до того, як його побачили ворожі пошукові загони. А сам Трамп у своїй манері пожартував про секретність розробки, зазначивши, що технологія "неймовірна" і дозволяє знайти "голку в копиці сіна".

"Це як знайти голку в копиці сіна, знайти цього пілота, і ЦРУ було неймовірним... ЦРУ дуже відповідально знайшло цю маленьку порошинку", - сказав він.

Видання зазначає, що наразі технологію випробувано на гелікоптерах Black Hawk, проте в майбутньому її планують інтегрувати в системи винищувачів F-35.