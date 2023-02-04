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В ЦРУ вважають, що Китай може напасти на Тайвань до 2027 року

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США, Субота 04 лютого 2023 01:58
В ЦРУ вважають, що Китай може напасти на Тайвань до 2027 року Фото: Китай може напасти на Тайвань до 2027 року (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення в Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання NHK.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що американська розвідка має дані, згідно до яких глава китаю Сі Цзіньпін готує збройні сили до вторгнення в Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він має намір розпочати вторгнення у 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів та його амбіцій", - сказав директор ЦРУ.

Бернс наголосив, що "не став би недооцінювати амбіції Сі щодо Тайваню".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що американські аналітики змоделювали 24 сценарії бойових дій США і Тайваню проти Китаю та визначили ймовірних переможців. Раніше ми писали, що США, Японія та союзники посилили підготовку до можливої війни за Тайвань.

Нагадаємо, китайська армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Під час військових навчань 28 літаків Китаю увірвалися до зони ППО Тайваню.

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