ЦРУ vs Держдеп. У Трампа розійшлися в оцінках щодо переговорів із Путіним, - WSJ

За словами кількох нинішніх і колишніх чиновників, раніше цього року служба внутрішньої розвідки Держдепартаменту США (INR) висловила сумнів з приводу заяви, що російський диктатор готовий вести переговори про припинення війни в Україні.

Таким чином, розвідка Держдепу не погодилася з більш оптимістичною оцінкою Центрального розвідувального управління (ЦРУ) щодо потенційних переговорів.

Зокрема, аналітики INR висловлювали протилежну точку зору протягом місяців, перш ніж відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці.

Колишні і нинішні чиновники кажуть, що ця незгода відбилася в щоденному зведенні лідера США. Як уточнює WSJ, раніше про незгоду Держдепу з готовністю РФ до переговорів не повідомлялося.

За даними Держдепартаменту, згодом кількох аналітиків було звільнено у зв'язку з директивою адміністрації про скорочення чисельності федеральних службовців.

Представник Держдепу пояснив відставки реорганізацією відомства, додавши, що аналітики російсько-євразійської групи бюро не зазнавали нападок, і відомство, як і раніше, здатне проводити важливі оцінки.

WSJ зазначає, що оцінки розвідданих часто відіграють ключову роль для президентів на важливих дипломатичних переговорах. Деякі колишні чиновники побоюються, що адміністрація не отримає точної картини подій, якщо її аналітики розвідки вважатимуть за необхідне надавати оцінки, що відповідають політиці.

За словами джерел, ще на самому початку роботи адміністрації Трампа, американські чиновники запитували в аналітиків розвідки численні секретні оцінки та брифінги щодо українського питання, щоб визначити цілі Путіна та оцінити його готовність вести переговори про завершення війни.

Також кілька людей, які ознайомилися зі звітами, розповіли, що аналітики ЦРУ у відповідь на запити адміністрації підготували оцінки, в яких дійшли висновку, що Трамп може знайти можливості для перемовин із Путіним.

Як повідомили два колишні чиновники, оцінки ЦРУ часом були оптимістичними щодо перспектив знаходження спільної мови з російським керівництвом.

При цьому в розвідці Держдепартаменту дійшли висновку, що Путін зрештою не захоче відмовлятися від максималістських вимог. Це висновок, до якого останніми місяцями дійшли і сторонні аналітики.

Також WSJ пише, що навесні 2025 року керівник Держдепу на зустрічах зі співробітниками заявив аналітикам, що триваючі розбіжності підривають авторитет INR серед чиновників адміністрації. Потім, у липні, було звільнено трьох аналітиків, які працювали в російсько-євразійській групі INR. Ще один аналітик пішов у відставку.

"Держдепартамент закрив розвідувальне управління, яке працювало з експертами з приватного сектору, і ще одне, що відповідало за зниження рівня розвідданих для обміну з союзниками. Держдепартамент також об'єднав групи INR по Європі та Росії і Євразії, а кілька аналітиків по Європі були звільнені або переведені на інші посади", - повідомили колишні співробітники.

Однак у Держдепі сказали, що це було зроблено з метою безпеки скорочення штатів.