ЦРУ вербує московських чиновників за допомогою відеоролика з інструкціями
Центральне розвідувальне управління США, яке намагається завербувати більше росіян як шпигунів, опублікувало відео для московських чиновників із закликом розповісти правду про систему, яка пронизана брехливими підлабузниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ролик ЦРУ "Чому я пішов на контакт із ЦРУ: моє рішення".
У цьому відео показано вигаданих жителів Росії, які прийняли важке, але важливе рішення негласно вийти на контакт із ЦРУ через анонімну інформаційну систему Tor.
"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте", - йдеться у повідомленні.
ЦРУ також публікує відео з інструкціями щодо встановлення безпечного контакту через прихований сервіс у Tor.
"Ви військовий офіцер? Ви працюєте у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій чи маєте справу з людьми, які цим займаються? У Вас є інформація про економіку чи вище керівництво Російської Федерації? Зв'яжіться з нами. Можливо, люди навколо вас не хочуть чути правду. Ми - хочемо", - йдеться у повідомленні ЦРУ
Ставлення жителів Росії до війни
Нагадаємо, за даними "Левада-центру", підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.
Прибічників початку мирних переговорів трохи більше, ніж прибічників продовження військових дій - 50% проти 38%. Однак респонденти здебільшого не готові до компромісів, так 20% опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди слід піти на певні поступки Україні (і лише 5% "певно" згодні йти на поступки). Ці настрої є досить стійкими.
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що невдоволення деяких жителів Росії війною проти України створює рідкісну можливість для вербування шпигунів, і що ЦРУ не втрачає її на увазі.