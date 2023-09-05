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Більшість жителів Росії за війну і не згодні повернути захоплені території України

Москва, Вівторок 05 вересня 2023 16:00
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Більшість жителів Росії за війну і не згодні повернути захоплені території України Фото: війну проти України підтримують 70% жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. Половина хочуть переговорів, але згодні на поступки заради миру лише близько 20% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного "Левада-центру".

Торішнього серпня підтримка війни збереглася лише на рівні 70% і статистично значимо не змінилася - 38% безперечно підтримують (у липні - 45%), 32% швидше підтримують (у липні - 30%). Не підтримують - 21% (у липні - 18%).

Більшість жителів Росії за війну і не згодні повернути захоплені території України

Як і в попередні місяці прихильників переходу до мирних переговорів дещо більше, ніж прихильників продовження воєнних дій, у серпні перших – 50% респондентів (у липні – 51%), а частка других – 38% респондентів (у липні – 41%).

Більшість жителів Росії за війну і не згодні повернути захоплені території України

Респонденти здебільшого не готові до компромісів, так 20% опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди слід піти на певні поступки Україні (і лише 5% "певно" згодні йти на поступки). Ці настрої є досить стійкими.

Більшість жителів Росії за війну і не згодні повернути захоплені території України

Переважними умовами мирної угоди опитані називають обмін військовополоненими (81%) та негайне припинення вогню між Росією та Україною (55%). Неприпустимі за жодних обставин, на думку респондентів, вступ України до НАТО (75%), повернення ОРЛДО до складу України (75%), а також Запорізької та Херсонської областей до складу України (68%). З лютого 2023 року ці уявлення практично не змінилися.

Більшість жителів Росії за війну і не згодні повернути захоплені території України

Опитування "Левада-центру" проведено 24-30 серпня 2023 року серед 1606 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, ліквідація ватажка групи найманців "Вагнера" Євгена Пригожина стала найважливішою подією для жителів Росії у серпні 2023 року. Однак не всі повірили у його смерть.

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