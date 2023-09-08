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ЦРУ вербует московских чиновников с помощью видеоролика с инструкциями

Москва, Пятница 08 сентября 2023 13:16
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ЦРУ вербует московских чиновников с помощью видеоролика с инструкциями Фото: ЦРУ вербует московских чиновников (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Центральное разведывательное управление США, которое пытается завербовать больше жителей России в качестве шпионов, опубликовало видео для московских чиновников с призывом рассказать правду о системе, которая пронизана лживыми подхалимами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ролик ЦРУ "Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение".

В этом видео показаны вымышленные жители России, которые приняли трудное, но важное решение негласно выйти на контакт с ЦРУ через анонимную информационную систему Tor.

"ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", - говорится в сообщении.

ЦРУ также публикует видео с инструкциями по установлению безопасного контакта через скрытый сервис в Tor.

"Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У Вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами. Возможно, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы - хотим", - говорится в сообщении ЦРУ

Отношение жителей России к войне

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.

Сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий - 50% против 38%. Однако респонденты в большинстве своем не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "определенно" согласны идти на уступки). Эти настроения довольно устойчивы.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в июле, что недовольство некоторых жителей России войной против Украины создает редкую возможность для вербовки шпионов, и что ЦРУ не упускает ее из виду.

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