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ЦРУ співпрацює з розвідками інших країн для протидії "ПВК Вагнера"

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Четвер 09 березня 2023 15:44
ЦРУ співпрацює з розвідками інших країн для протидії "ПВК Вагнера" Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Центральне розвідувальне управління США співпрацює з розвідками інших держав, щоб протидіяти "ПВК Вагнера", що воює проти України.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час свідчень в Комітеті з розвідки Сенату США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За оцінкою ЦРУ, "ПВК Вагнера" є "злісною агресивною організацією", що становить загрозу не лише для України. За словами Бернса, від під час подорожей до Західної Африки та району Сахель, він побачив глибоко дестабілізуючий вплив "Групи Вагнера" у багатьох вразливих суспільствах.

Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з союзниками - урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти "ПВК Вагнера".

"Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює "Вагнер", і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її", - сказав він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор США Меррік Гарланд назвав власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина військовим злочинцем.

Раніше Україна ввела санкції проти причетних до ПВК "Вагнера" та юридичних осіб, що забезпечують функціонування бойовиків.

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ПВК Вагнера ЦРУ Сполучені Штати Америки
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