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ЦРУ сотрудничает с разведками других стран для противодействия "ЧВК Вагнера"

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Четверг 09 марта 2023 15:44
ЦРУ сотрудничает с разведками других стран для противодействия "ЧВК Вагнера" Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Центральное разведывательное управление США сотрудничает с разведками других государств, чтобы противодействовать "ЧВК Вагнера", которая воюет против Украины.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Комитете по разведке Сената США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По оценке ЦРУ, "ЧВК Вагнера" является "злостной агрессивной организацией", которая представляет угрозу не только Украине. По словам Бернса, во время путешествий в Западную Африку и район Сахель, он увидел глубоко дестабилизирующее влияние "Группы Вагнера" во многих уязвимых обществах.

Выступая на слушаниях в Комитете по разведке Сената США, Бернс сказал, что ЦРУ сотрудничает с союзниками - правительствами и спецслужбами других стран, чтобы противодействовать "ЧВК Вагнера".

"Мы очень серьезно воспринимаем угрозу, которую создает "Вагнер", и делаем все, что в наших силах, чтобы противостоять и разрушать ее", - сказал он.

Напомним, ранее генпрокурор США Меррик Гарланд назвал владельца ВЧК "Вагнера" Евгения Пригожина военным преступником.

Ранее Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера" и юридических лиц, которые обеспечивают функционирование боевиков.

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ЧВК Вагнера ЦРУ Соединенные Штаты Америки
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