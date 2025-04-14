ЦРУ розсекретило дані про ймовірне зіткнення радянських військових з прибульцями

Повідомлення про такий звіт раніше описувалися канадським виданням Canadian Weekly World News та українською газетою "Голос України", і вперше були опубліковані у травні 2000 року.

У виданні Canadian Weekly World News висувалися припущення, що передбачуваний інцидент стався між 1989 і 1990 роками, та вперше був опублікований у 1993 році.

Тепер відповідний документ був опублікований на веб-сайті Центрального Розвідувального Управління (ЦРУ) США.

Що розповідається в документі про "зіткнення"

У доповіді з перших вуст описується напад інопланетян у відповідь після того, як радянські солдати нібито збили НЛО, що летів над військовою базою.

Повідомляється, що інопланетяни вийшли з-під уламків, злилися в один об'єкт, який "вибухнув" яскравим світлом. Після цього усі крім двох радянських солдатів перетворилися на каміння. Начебто про це писалося у звіті Комітету державної безпеки СРСР.

"Якщо досьє КДБ відповідає дійсності, це надзвичайно загрозлива справа. Інопланетяни володіють такою зброєю та технологіями, які виходять за рамки всіх наших припущень. Вони можуть постояти за себе, якщо їх атакують", - цитується в звіті неназваний представник ЦРУ.

Згідно з документом, розвідка США виявила інформаційне повідомлення про "низьколітаючий космічний корабель у формі тарілки" над радянським підрозділом, який брав участь у навчаннях.

Офіційні особи написали, що "з невідомих причин" солдати СРСР запустили ракету "земля-повітря" по невідомому об'єкту, в результаті чого він впав поблизу військової бази.

У звіті також описується, як "п'ять низькорослих гуманоїдів з "великими головами та великими чорними очима» вийшли" зі збитого космічного корабля та злилися разом, щоб створити один "єдиний об'єкт", видаючи при цьому гучне дзижчання.

Також повідомлялося, що нібито після цього сферичний об'єкт спалахнув сліпучим яскравим світлом.

За свідченнями очевидців, вказується у документі, 23 солдати раптово "перетворилися на кам'яні стовпи". Повідомляється, що двоє чоловіків пережили атаку, тому що вони стояли в затіненому місці й не зазнали повністю ефекту від спалаху світла.

Як писали офіційні особи, останки "скам'янілих солдатів" і космічний корабель начебто перевезли на секретну науково-дослідну базу під Москвою. Там виявили, що молекулярна структура солдатів збігається з молекулярною структурою вапняку.

Також у документі стверджується, що науковці вважають причиною "джерело енергії", яке ще не було відоме людям.

У Штатах вивчають невідомі повітряні явища

Західні ЗМІ додають, що хоча початковий контекст документа залишається невідомим, він, ймовірно, походить з телеграми чи іншої форми інформації з відкритих джерел.

У ЦРУ та в Пентагоні не відповіли на запит американських ЗМІ щодо коментарів про даний документ.

Варто нагадати, що у 2020 році Міністерство оборони США оголосило про створення спеціальної групи з невідомих повітряних явищ (UAPTF) з метою "виявлення, аналізу та каталогізації" невідомих об'єктів, які можуть становити загрозу національній безпеці.

Створення програми відбулося після багатьох років урядових зусиль з дослідження невідомих об'єктів-літаків.

Також ми писали, що наприкінці 2020 року колишній директор ЦРУ Джон Бренанн зробив заяву про існування прибульців. Він висловив припущення, що у Всесвіті є інші форми життя.

Додамо, влітку 2021 року з'явився урядовий звіт розвідки США про непізнані літаючі об'єкти. У звіті Пентагону йшлося про 144 повідомлення про зафіксовані неопізнані літальні об'єкти з 2004 року, які, крім одного, залишаються незрозумілими. В американській розвідці тобі заявили, що НЛО створюють загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо також, на початку 2025 року президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про розсекречення державних файлів, які, зокрема, стосуються НЛО, і належать періоду давності у кілька десятиліть.