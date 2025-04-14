ЦРУ рассекретило данные о вероятном столкновении советских военных с пришельцами

ЦРУ обнародовало ранее засекреченный отчет о вероятной встрече советских военных с НЛО, и нападением пришельцев на солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Сообщения о таком отчете ранее описывались канадским изданием Canadian Weekly World News и украинской газетой "Голос Украины", и впервые были опубликованы в мае 2000 года.
В издании Canadian Weekly World News выдвигались предположения, что предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами, и впервые был опубликован в 1993 году.
Теперь соответствующий документ был опубликован на веб-сайте Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США.
В докладе из первых уст описывается ответное нападение инопланетян после того, как советские солдаты якобы сбили НЛО, летевший над военной базой.
Сообщается, что инопланетяне вышли из-под обломков, слились в один объект, который "взорвался" ярким светом. После этого все кроме двух советских солдат превратились в камни. Вроде бы об этом писалось в отчете Комитета государственной безопасности СССР.
"Если досье КГБ соответствует действительности, это чрезвычайно угрожающее дело. Инопланетяне обладают таким оружием и технологиями, которые выходят за рамки всех наших предположений. Они могут постоять за себя, если их атакуют", - цитируется в отчете неназванный представитель ЦРУ.
Согласно документу, разведка США обнаружила информационное сообщение о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях.
Официальные лица написали, что "по неизвестным причинам" солдаты СССР запустили ракету "земля-воздух" по неизвестному объекту, в результате чего он упал вблизи военной базы.
В отчете также описывается, как "пять низкорослых гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" вышли" из сбитого космического корабля и слились вместе, чтобы создать один "единый объект", издавая при этом громкое жужжание.
Также сообщалось, что якобы после этого сферический объект вспыхнул ослепительным ярким светом.
По свидетельствам очевидцев, указывается в документе, 23 солдата внезапно "превратились в каменные столбы". Сообщается, что двое мужчин пережили атаку, потому что они стояли в затененном месте и не испытали полностью эффекта от вспышки света.
Как писали официальные лица, останки "окаменелых солдат" и космический корабль якобы перевезли на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой. Там обнаружили, что молекулярная структура солдат совпадает с молекулярной структурой известняка.
Также в документе утверждается, что ученые считают причиной "источник энергии", который еще не был известен людям.
Западные СМИ добавляют, что хотя первоначальный контекст документа остается неизвестным, он, вероятно, происходит из телеграммы или иной формы информации из открытых источников.
В ЦРУ и в Пентагоне не ответили на запрос американских СМИ относительно комментариев о данном документе.
Стоит напомнить, что в 2020 году Министерство обороны США объявило о создании специальной группы по неизвестным воздушным явлениям (UAPTF) с целью "выявления, анализа и каталогизации" неизвестных объектов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Создание программы произошло после многих лет правительственных усилий по исследованию неизвестных объектов-самолетов.
Также мы писали, что в конце 2020 года бывший директор ЦРУ Джон Бренанн сделал заявление о существовании пришельцев. Он высказал предположение, что во Вселенной есть другие формы жизни.
Добавим, летом 2021 года появился правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах. В отчете Пентагона говорилось о 144 сообщениях о зафиксированных неопознанных летательных объектах с 2004 года, которые, кроме одного, остаются необъяснимыми. В американской разведке тебе заявили, что НЛО создают угрозу национальной безопасности США.
Напомним также, в начале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о рассекречивании государственных файлов, которые, в частности, касаются НЛО, и принадлежат периоду давности в несколько десятилетий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.