Отчет разведки США о НЛО: создают угрозу нацбезопасности страны
В отчете Пентагона, опубликованном в пятницу, говорится о 144 сообщение о зафиксированных неопознанные летающие объекты с 2004 года, которые, кроме одного, остаются непонятными. В разведке США заявили, что НЛО создают угрозу национальной безопасности страны.
Об этом указано в документе.
Не исключается возможность того, что объекты являются внеземными.
Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе.
Затем Пентагон создал в августе прошлого года оперативную группу "Неизвестные воздушные явления" для изучения отчетов. Работа группы заключалась в том, чтобы "выявлять, анализировать и каталогизировать" эти события, а также "получать представление" о природе и происхождении НЛО.
В документе подчеркивается, что неидентифицированные воздушные явления составляют "четкую проблему безопасности полетов и могут создать вызов национальной безопасности США".
Сейчас рабочая группа "ищет новые пути увеличения сбора" отчетов и собирает больше информации, добавляя, что "дополнительное финансирование" может "дополнительно изучить темы, изложенные в этом отчете".
Напомним, появился долгожданный правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах. Ранее с такими объектами сталкивались военные летчики в США.
В докладе также не исключается возможность того, что летающие объекты, замеченные военными самолетами США, являются высокотехнологичными самолетами, разработанными другими странами.
Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что у Байдена серьезно отнеслись к этой проблеме. Там заявили, что сообщения об НЛО будут расследовать тщательно.